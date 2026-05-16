В Mercedes-Benz заявили о желании заняться оборонным производством

Глава Mercedes-Benz заявил, что компания может уйти в оборонное производство

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz готов перейти к производству продукции оборонного назначения, если это будет экономически выгодно. Об этом заявил гендиректор компании Ола Каллениус в интервью The Wall Street Journal.

«Мир стал более непредсказуемым местом, и я думаю, совершенно очевидно, что Европе необходимо повысить свой оборонный потенциал. Если у нас будет возможность сыграть в этом позитивную роль, мы будем готовы это сделать», — сказал он.

Комментарии Каллениуса, отмечает WSJ, прозвучали на фоне того, как немецкий производственный сектор, который годами находился в основном в состоянии стагнации, стремится переориентироваться и стать крупным игроком в оборонном арсенале Запада. В настоящее время Volkswagen ведет переговоры с израильскими компаниями о производстве компонентов для израильской системы противоракетной обороны «Железный купол» к 2027 году, чтобы использовать простаивающие производственные мощности.

Mercedes уже играет важную роль в оборонной сфере. В 2021 году производитель автомобилей класса люкс выделил свое подразделение по производству грузовиков и остается его крупнейшим акционером; это подразделение производит большие грузовики, используемые в военных целях. Mercedes также давно предлагает варианты своих внедорожников G-класса в качестве военной техники по всему миру.

Глава компании заявил, что присущие Mercedes сильные стороны как крупному автопроизводителю могут помочь компании более активно работать в сфере военной техники.

По его словам, это может стать растущей нишей, которая сможет внести свой вклад в бизнес-результаты производителя.

Ранее сообщалось, что ФРГ и Индия ведут переговоры о производстве подлодок.