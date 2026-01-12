Размер шрифта
ФРГ и Индия ведут переговоры о производстве подлодок

МИД Индии: переговоры с ФРГ о строительстве подлодок идут в позитивном ключе
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Переговоры Индии и Германии по проекту 75I о строительстве подлодок, идут в положительном направлении. Об этом заявил первый замглавы индийского МИД Викрам Мисри на брифинге, посвященном итогам переговоров индийского премьер-министра Нарендры Моди и немецкого канцлера Фридриха Мерца, передает ТАСС.

«Переговоры проходят в позитивном ключе, но на данный момент, поскольку они еще не завершились, мне трудно сказать, на каком этапе мы находимся... Обсуждения проходят позитивно, и мы надеемся на положительный результат», — добавил он.

Проект по строительству шести дизель-электрических подводных лодок оценивается в $8,3 млрд. Предполагается, что в нем примет участие немецкая судостроительная компания TKMS и индийская государственная верфь Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. В случае заключении сделки, она станет одним из крупнейших оборонных контрактов в истории республики.

До этого сообщалось, что Фридрих Мерц 11-13 января совершит визит в Индию, где обсудит Нарендрой Моди двусторонние и международные вопросы».

Ранее сообщалось, что Индия заплатит $2 млрд за аренду российской атомной подлодки.

