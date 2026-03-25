Volkswagen запустит производство израильской системы противовоздушной обороны

Немецкий концерн Volkswagen ведет переговоры с израильской компанией Rafael Advanced Defence Systems о возможности производства компонентов для системы противовоздушной обороны «Железный купол» на своем заводе в городе Оснабрюк (ФРГ). Об этом сообщает The Financial Times (FT).

Отмечается, что стороны обсуждают изготовление грузовиков, предназначенных для перевозки ракет, а также производство пусковых установок и электрогенераторов для израильского зенитно-ракетного комплекса.

Если компании смогут договориться, выпуск этих компонентов могут начать в течение ближайших 12-18 месяцев. Эта идея получила поддержку со стороны правительства ФРГ, что увеличивает шансы на скорое заключение контракта и запуск нового производства, говорится в статье.

Издание также напомнило, что завод Volkswagen в Оснабрюке ранее находился под угрозой закрытия из-за низкой загрузки. Организация выпуска продукции для систем противовоздушной обороны поможет концерну сохранить все 2300 рабочих мест на предприятии.

Ранее в России заявили, что «Железный купол» Израиля доказал отсутствие защиты.