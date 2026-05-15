Биржевая стоимость драгметаллов снизилась

Золото на пятничных торгах котируется на отметке $4570 за тройскую унцию Об этом свидетельствуют данные площадки Comex.

Отмечается, что серебро на торгах 15 мая также ускорило падение. Торги открылись при стоимости в $84 за тройскую унцию. Позднее цены серебра стали снижаться вслед за котировками золота — к полудню мировые цены на серебро упали примерно на 8%, до $78,5 за тройскую унцию.

К 16:30 мск стоимость драгметалла опустилась до $76,7 за тройскую унцию.

В начале 2026 года цены на золото демонстрировали рекордные показатели, а затем обрушились и задержались на уровне $5000 за тройскую унцию. Такие колебания котировок связаны с высоким спросом инвесторов на защищенные активы, а с учетом того, что рост цен не подкреплялся объективными причинами, в этом прослеживается приток спекулятивного капитала, заявил директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка в беседе с РИАМО.

