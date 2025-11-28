На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Роснедра сообщили об открытии крупных месторождений драгметаллов в России

Роснедра: более 200 месторождений ТПИ поставлено на баланс в 2025 году
Павел Лисицын/РИА Новости

В 2025 году в России поставили на баланс более 200 месторождений твердых полезных ископаемых (ТПИ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роснедр.

«Ежегодно силами недропользователей и государства удается открывать порядка 200 новых месторождений твердых полезных ископаемых», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, это стабильный показатель, который подтверждает эффективность общей работы бизнеса и власти в сфере геологоразведки. Текущий год не стал исключением, поскольку на баланс было поставлено свыше 200 месторождений.

До этого сенатор Алексей Пушков заявил, что, несмотря на сотни санкций со стороны США и 19 санкционных пакетов Евросоюза, золотовалютные резервы России продолжают расти. По данным Банка России, с 12 по 19 сентября резервы увеличились на 1,1% и достигли рекордных 712,6 млрд долларов.

В начале сентября стало известно, что российские власти планируют ограничить 100 граммами вывоз золота в монетарных слитках из РФ через страны Таможенного союза.

Ранее экономист объяснил, стоит ли покупать золото на фоне рекордного роста.

