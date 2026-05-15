Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Бизнес

Выходцы из СССР заняли почти половину топ-10 богатейших людей Британии

Times: четверо выходцев из СССР вошли в десятку богатейших людей Британии
Carlos Jasso/Reuters

Выходцы из стран бывшего СССР заняли почти половину мест в топ-10 рейтинга богатейших людей Великобритании по версии газеты The Times. Об этом сообщает РИА Новости.

Третье место в рейтинге занял американо-британский предприниматель Леонард Блаватник, выходец с Украины. Его состояние оценивается почти в £27 млрд (около $36 млрд). На седьмой строчке — Ник (Николай) Сторонский из России, сооснователь и гендиректор международного цифрового банка Revolut, с состоянием почти £16,5 млрд. Восьмое место занял еще один выходец из России Алекс Герко, основатель трейдинговой компании «XTX Markets» (£16 млрд). Десятую строчку делят братья Игорь и Дмитрий Бухманы, родившиеся в России, владельцы разработчика мобильных игр Playrix (более £14 млрд).

Первое место в списке заняли выходцы из Индии Санджай и Дхирадж Хиндуджа, владельцы компании Hinduja Group. Всего в Times Rich List вошли 350 бизнесменов. Почти треть богачей из Великобритании, фигурирующих в списке, больше не живут в стране. 15 иностранных граждан, которые были в прошлогоднем рейтинге, уехали и теперь в нем не числятся.

До этого сообщалось, что число российских миллиардеров по версии Forbes достигло исторического рекорда — 155 человек. Суммарное состояние богатейших россиян выросло до $696,5 млрд. Самым богатым российским бизнесменом признан основатель «Северстали» Алексей Мордашов, состояние которого за год увеличилось до $37 млрд.

Ранее Россия вышла на четвертое место в мире по количеству долларовых миллиардеров.

 
Теперь вы знаете
Грозит ли парам «проклятье седьмого года»? Когда на самом деле наступает кризис в отношениях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!