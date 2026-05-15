Выходцы из СССР заняли почти половину топ-10 богатейших людей Британии

Выходцы из стран бывшего СССР заняли почти половину мест в топ-10 рейтинга богатейших людей Великобритании по версии газеты The Times. Об этом сообщает РИА Новости.

Третье место в рейтинге занял американо-британский предприниматель Леонард Блаватник, выходец с Украины. Его состояние оценивается почти в £27 млрд (около $36 млрд). На седьмой строчке — Ник (Николай) Сторонский из России, сооснователь и гендиректор международного цифрового банка Revolut, с состоянием почти £16,5 млрд. Восьмое место занял еще один выходец из России Алекс Герко, основатель трейдинговой компании «XTX Markets» (£16 млрд). Десятую строчку делят братья Игорь и Дмитрий Бухманы, родившиеся в России, владельцы разработчика мобильных игр Playrix (более £14 млрд).

Первое место в списке заняли выходцы из Индии Санджай и Дхирадж Хиндуджа, владельцы компании Hinduja Group. Всего в Times Rich List вошли 350 бизнесменов. Почти треть богачей из Великобритании, фигурирующих в списке, больше не живут в стране. 15 иностранных граждан, которые были в прошлогоднем рейтинге, уехали и теперь в нем не числятся.

До этого сообщалось, что число российских миллиардеров по версии Forbes достигло исторического рекорда — 155 человек. Суммарное состояние богатейших россиян выросло до $696,5 млрд. Самым богатым российским бизнесменом признан основатель «Северстали» Алексей Мордашов, состояние которого за год увеличилось до $37 млрд.

Ранее Россия вышла на четвертое место в мире по количеству долларовых миллиардеров.