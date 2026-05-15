Путин заявил о сохранении минимального уровня безработицы в России

Максим Богодвид/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам заявил, что уровень безработицы в стране остается на минимальной отметке в 2,2%. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что в марте в России ускорилась потребительская активность. По его словам, министр экономического развития Максим Решетников докладывал о росте оптовой торговли на 8%, а розничной — на 6,2%.

Путин подчеркнул, что на этом фоне безработица в стране продолжает оставаться на минимальном уровне.

«В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8%», — отметил российский лидер.

Подобные данные приводил статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов. Он подтвердил, что уровень безработицы в России постоянно снижается на протяжении последних лет и на сегодняшний день находится на минимальном уровне.

Он обратил внимание, что такой показатель — следствие активной государственной политики в сфере поддержки занятости, в том числе постоянная работа по повышению минимального размера оплаты труда.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало рост зарплат россиян в 2026 году

 
