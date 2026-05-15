Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Бизнес

В ГД предложили обязать оплачивать техобследование домов УК, а не жильцов

В Госдуму внесут законопроект об оплате техобследования домов за счет УК
Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Группа депутатов фракции «Справедливая Россия» внесет в Госдуму законопроект, согласно которому техническое обследование многоквартирных домов будут оплачивать управляющие компании, а не жители. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Поправки предлагается внести в Жилищный кодекс. Сейчас собственники могут принять решение о проведении за свой счет обследования технического состояния дома, чтобы затем пересмотреть сроки капремонта. Законопроект обязывает региональных операторов проводить техобследование за свои средства, если собственники примут соответствующее решение. При этом проверять дом можно будет не чаще одного раза в пять лет.

Лидер партии Сергей Миронов пояснил, что цены на экспертизу выросли на десятки процентов. По его мнению, многие граждане не могут собрать нужную сумму на проведение работ, поэтому техобследование не проводят. Из-за этого накапливаются скрытые дефекты, возникают аварии, что увеличивает затраты на капитальный ремонт, отметил депутат.

По мнению Миронова, принятие документа создаст более эффективную систему капремонта и повысит качество управления домами.

До этого депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что жильцы могут не платить взносы на капитальный ремонт, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежит сносу.

Ранее в Госдуме предложили возвращать молодым семьям 25% от взносов на капремонт.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!