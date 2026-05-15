В ГД предложили обязать оплачивать техобследование домов УК, а не жильцов

В Госдуму внесут законопроект об оплате техобследования домов за счет УК

Группа депутатов фракции «Справедливая Россия» внесет в Госдуму законопроект, согласно которому техническое обследование многоквартирных домов будут оплачивать управляющие компании, а не жители. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Поправки предлагается внести в Жилищный кодекс. Сейчас собственники могут принять решение о проведении за свой счет обследования технического состояния дома, чтобы затем пересмотреть сроки капремонта. Законопроект обязывает региональных операторов проводить техобследование за свои средства, если собственники примут соответствующее решение. При этом проверять дом можно будет не чаще одного раза в пять лет.

Лидер партии Сергей Миронов пояснил, что цены на экспертизу выросли на десятки процентов. По его мнению, многие граждане не могут собрать нужную сумму на проведение работ, поэтому техобследование не проводят. Из-за этого накапливаются скрытые дефекты, возникают аварии, что увеличивает затраты на капитальный ремонт, отметил депутат.

По мнению Миронова, принятие документа создаст более эффективную систему капремонта и повысит качество управления домами.

