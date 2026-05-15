МВФ отправит на Украину миссию для оценки выполнения условий финансирования

Yuri Gripas/Reuters

Сотрудники Международного валютного фонда (МВФ) посетят Украину в ближайшие недели, чтобы оценить реализацию экономических реформ и расширение налоговой базы в рамках кредита в размере $8,1 млрд. Об этом сообщила пресс-секретарь МВФ Джули Козак журналистам, передает Reuters.

Украине крайне важно мобилизовать больше внутренних финансовых ресурсов для покрытия очень значительных финансовых потребностей в дополнение к масштабной внешней поддержке, которую она получает от доноров с с февраля 2022 года, отметил Козак.

Он подчеркнул, что стране необходимо расширить налоговую базу и вывести часть неформальной экономики, на долю которой приходится около 45% валового внутреннего продукта, из тени в формальную экономику.

Представитель МВФ добавил, что Украина согласилась в рамках своей последней программы кредитования провести всеобъемлющие реформы, которые также необходимы для достижения цели Киева стать членом Европейского союза и привлечь значительную внешнюю поддержку.

В апреле директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщала, что Украина продолжит нуждаться в финансовой поддержке даже после урегулирования конфликта.

Ранее Украина получила первый транш от МВФ.

 
