МВФ назвал условие перевода Украине многомиллиардной помощи в этом году

МВФ: Украина в 2026 году получит почти $4 млрд за налоговые реформы
Yuri Gripas/Reuters

Украина в 2026 году может получить от Международного валютного фонда четыре транша на $3,8 млрд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе самого МВФ.

В фонде уточнили, что эти выплаты предусмотрены одобренной в феврале четырехлетней программой расширенного финансирования общим объемом $8,1 млрд.

В рамках этой программы Киев, если пройдет все необходимые контрольные проверки и выполнит поставленные перед ним условия, получит по итогам текущего года $3,8 млрд, из которых $1,5 млрд были перечислены ему еще в конце зимы.

В ближайшие недели в украинскую столицу отправится первая обзорная миссия фонда, которой предстоит оценить, как выполняются взятые обязательства.

Стороны вели переговоры по этой программе на протяжении всего прошлого года. Фонд традиционно требует от Киева находить новые внутренние источники для самостоятельного пополнения бюджета, и одним из главных условий стало проведение налоговой реформы.

В январе Верховная рада не сумела принять ни одного из необходимых законопроектов. Несмотря на это, 27 февраля совет директоров МВФ все же дал добро на новую программу, однако перевел предварительные условия в разряд обязательных к исполнению «структурных маяков».

Ранее на Украине рассказали о нехватке денег на военные нужды.

 
