Цена ОСАГО выросла для наиболее рискованных категорий водителей

«Известия»: цена ОСАГО для начинающих водителей подскочила выше 25 тысяч рублей
Средняя стоимость полиса ОСАГО для начинающих водителей за год выросла на 17% и по итогам первого квартала 2026 года достигла 25,3 тыс. рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического страхового маркетплейса bip.ru. Стоимость полиса также выросла на 15% (32,4 тыс. рублей) для аварийных клиентов.

По данным издания, причиной подорожания стало расширение тарифного коридора Центрального банка России в декабре 2025 года. Из-за данной меры страховые компании стали повышать базовую ставку, а полисы подорожали для наиболее рискованных категорий водителей.

В конце апреля сообщалось, что покупки россиянами полисов каско в январе — марте 2026 года упали на 15%, а ОСАГО — на 10% по сравнению с октябрем — декабрем 2025 года. По данным аналитиков, чаще всего обязательные полисы оформляют на автомобили ВАЗ/LADA, Toyota, Hyundai, Kia, Nissan, Volkswagen, Renault, Ford, Chevrolet и Mitsubishi. Это связано с тем, что ОСАГО покрывает весь автопарк, в котором по-прежнему преобладают автомобили, приобретенные до 2022 года, уточнили аналитики.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще страховаться при поездках.

 
