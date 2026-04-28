Россияне стали чаще страховаться при поездках

Российские туристы стали чаще покупать полисы страхования для выезда за рубеж: число таких страховок уже в два раза превысило доковидные показатели 2019 года, а количество пересекающих границу пока еще в полтора раза ниже показателей 2019 года. Об этом говорится в исследовании банка «Русский Стандарт», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

В 2025 году на 30% меньше людей пересекло границу, чем в 2019 году, говорится в исследовании. Их число нарастало год к году, но с меньшей интенсивностью, чем страхование: в 2025 году рост составил 8% к 2024 году, в 2024 — 15% к 2023 году, в 2023 — 12% к 2022 году. Количество оформленных страховок для выезжающих за рубеж росло постепенно год к году после драматического падения в 2020 году в связи с началом локдауна. В 2025 году рост составил 11% к 2024 году, в 2024 — 39% к 2023 году, в 2023 — 25% к 2022 году.

«Динамика роста страхования ВЗР превосходит динамику восстановления количества выезжающих за границу туристов. Число застрахованных по полисам ВЗР в 2025 году в 2,5 раза превысило доковидные показатели 2019 года (оно выросло еще больше, чем число полисов). Среднее количество застрахованных на один полис выросло с 1,5 (в 2019 году) до 1,6 (в 2025 и 2024 годах). А это значит, что стало больше семейных полисов, когда один страхователь, который покупает полис, защищает им несколько человек, чаще всего — родных и близких, с которыми путешествует», — говорится в исследовании.

Одновременно с этим путешествия по России за рассматриваемый период выросли почти в полтора раза по сравнению с доковидным уровнем: например, в 2025 году рост составил 7% к 2024 году, в 2024 — 6% к 2023 году. Рост страхования медицинских расходов туристов ярко проявился для поездок по России: если в 2019 году полисы с территорией страхования «Россия» составляли всего 4% от общего количества, то уже в 2020 году их доля подскочила до 14% и остается на этом уровне до 2025 года включительно. Количество таких полисов с 2019 года по 2025 год выросло в 6,9 раз. Так, например, в 2025 году рост составил 24% к 2024 году, в 2024 — 26% к 2023 году, в 2023 — 20% к 2022 году.

Аналитики объяснили рост страховой стремлением россиян получать более качественную и оперативную медицинскую помощь, а также высоким медицинским сервисом в поездках.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще страховаться от сердечно-сосудистых заболеваний.