Покупки россиянами страховок на машину резко снизились

Покупки россиянами полисов каско в январе — марте 2026 года упали на 15%, а ОСАГО — на 10% по сравнению с октябрем — декабрем 2025 года. К таким выводам пришли аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру», исследование есть у «Газеты.Ru».

При этом год к году спрос в сегменте каско увеличился на 57%, ОСАГО — на 9%.

«Квартальное снижение интереса к автострахованию стало закономерным после всплеска спроса в конце 2025 года на фоне новостей о повышении утильсбора. Дополнительным фактором стал сезонный эффект: пик переоформлений полисов традиционно приходится на конец года. Похожая динамика наблюдалась и в автокредитовании: после пика в конце 2025 года спрос в первом квартале 2026-го также скорректировался, несмотря на почти шестикратный рост в годовом выражении.

При этом структура спроса постепенно меняется. Пользователи все чаще выбирают короткие полисы и гибкие форматы страхования, оформляя защиту на конкретный период, в том числе по подписке», — говорится в исследовании.

Одновременно растет сама стоимость страхования. В январе — марте 2026 года средний чек по ОСАГО составил 6,9 тыс. рублей — на 6% выше, чем кварталом ранее, и на 5% больше, чем год назад. Средняя стоимость каско достигла 46,2 тыс. рублей, увеличившись на 21% по сравнению с четвертым кварталом 2025 года и на 19% в годовом выражении.

Основной причиной роста цен остается удорожание ремонта: растут расходы на запчасти, материалы, логистику и услуги СТО, подчеркнули аналитики. В сегменте ОСАГО дополнительное влияние оказывают изменения тарифного коридора и коэффициентов, а также более точная риск-сегментация, добавили эксперты.

По данным аналитиков, чаще всего обязательные полисы оформляют на автомобили ВАЗ/LADA, Toyota, Hyundai, Kia, Nissan, Volkswagen, Renault, Ford, Chevrolet и Mitsubishi. Это связано с тем, что ОСАГО покрывает весь автопарк, в котором по-прежнему преобладают автомобили, приобретенные до 2022 года, уточнили аналитики.

В сегменте каско в первом квартале 2026 года чаще всего страховали автомобили Haval, Chery, Geely, ВАЗ/LADA, Changan, Omoda, Kia, Hyundai, Exeed и Toyota, сказали эксперты. За год заметно усилились позиции китайских брендов, добавили аналитики. Поскольку каско преимущественно оформляется на новые машины и часто является условием автокредитования, спрос в этом сегменте отражает текущие продажи автомобилей, уточнили аналитики.

При этом средняя сумма автокредита в первом квартале 2026 года достигла 983 тыс. рублей (+10% к предыдущему кварталу и +14% год к году), что указывает на смещение спроса в сторону более дорогих автомобилей, несмотря на общее охлаждение рынка после пиков конца 2025 года.

