Сомелье составили «Винную карту России - 2026»

Российские сомелье составили «Винную карту России — 2026». По итогам ежегодного дегустационного конкурса в 2026 году в карту вошли 115 лучших российских вин. Как сообщает организатор события — портал о российском вине Vino.Ru, из них 20 игристых белых, 8 игристых розовых, 37 тихих белых вин, 5 розовых, 41 красное и четыре сладких вина.

Победителями конкурса стали вина из Крыма, Краснодарского края, Северной Осетии, Севастополя, Дагестана и других регионов России. Полный список победителей можно посмотреть на сайте Vino.Ru.

Конкурс «Винная карта России» проходит уже в третий раз. Его особенность состоит в том, что в жюри входят только действующие сомелье из крупнейших городов страны.

Конкурс традиционно проходил в два этапа. На первом этапе каждый из членов жюри составил перечень из 30 лучших российских вин, с которыми работает и которые готов рекомендовать гостям ресторанов. После объединения списков подготовили единый лонг-лист. По итогам финальных слепых дегустаций по международной 100-балльной системе сформирован профессиональный путеводитель по лучшим отечественным винам.

«Для нас, как для организаторов конкурса и платформы, которая поддерживает самый уязвимый сегмент рынка — бутиковое виноделие — радостно видеть, как растут и развиваются маленькие хозяйства и активно конкурируют своими винами с крупными флагманами. В этом году 16 новых виноделен, включая малые, впервые вошли в лонг-лист— эксперты открыли для себя новые имена и названия. Наш конкурс действительно эффективный инструмент продвижения для таких хозяйств. Это очень важно», — прокомментировала Дарья Орлова, руководитель проекта Vino.Ru.

В этом году впервые в истории проекта в состав жюри вошел иностранный эксперт — лучший сомелье Индии Кевин Родригес.

«Участие в конкурсе «Винная карта» в Абрау-Дюрсо стало для меня настоящим открытием. Игристые вина России продемонстрировали высокий уровень качества и впечатлили своей сбалансированностью и стилем. При этом тихие вина также заслуживают самой высокой оценки и подтверждают общий уровень развития российского виноделия. Для меня будет большой честью представлять эти вина в Индии», — приводит Vino.Ru слова Кевина Родригеса.

Конкурс «Винная карта России» проходил с 11 по 14 мая 2026 года на территории курорта «Абрау-Дюрсо».

Ранее в Роскачестве заявили, что российские вина в ресторанах стали модными.

 
