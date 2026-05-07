Российские вина оценит лучший сомелье Индии

Российский конкурс вина вышел на международный уровень
Дегустационный конкурс «Винная карта России» вышел на международный уровень. Как сообщает организатор события — портал о российском вине Vino.Ru, впервые в истории проекта в состав жюри войдет иностранный эксперт — лучший сомелье Индии Кевин Родригес.

Кевин Родригес присоединится к работе команды жюри на финальном этапе: после того как российские шеф-сомелье сформировали лонг-лист, он участвует в слепой дегустации всех 250 образцов наравне с коллегами. Организаторы конкурса уверены, что присутствие лучшего сомелье Индии — первый шаг к тому, чтобы в будущем в жюри вошли и другие эксперты из стран БРИКС.

«Российское виноделие переживает ренессанс. Конкурс — важный шаг к признанию России на мировой винной карте. Винный туризм в Индии активно растет. Россия с ее историей, природой и кухней очень привлекательна для моих соотечественников, которые ищут аутентичные впечатления», — приводит Vino.Ru слова Кевина Родригеса.

Конкурс «Винная карта России» уникален тем, что в нем судят действующие сомелье из крупнейших городов страны. В финал 2026 года вышли вина Краснодарского края, Долины Дона, Крыма, Дагестана и других регионов. Объявление результатов состоится 14 мая 2026 года.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще покупать вино в маленьких бутылках.

 
