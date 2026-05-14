В МВФ сообщили о проблемах в мировой экономике из-за ситуация на Ближнем Востоке

МВФ: ситуация в мировой экономике развивается по неблагоприятному сценарию

Ситуация в мировой экономике развивается по неблагоприятному сценарию из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак, пишет РИА Новости.

На ситуацию также влияют сохраняющиеся проблемы с проходом судов через Ормузский пролив, отметила она.

Мировая экономика может оказаться на грани глобальной рецессии в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке.

«Мы очевидно выходим за рамки базового сценария в сторону неблагоприятного сценария или уже в нем», — сказала она.

14 мая иранское агентство FARS со ссылкой на осведомленного источника сообщило, что Иран упростил проход ряда китайских судов через Ормузский пролив.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские чиновники попытаются убедить Китай занять более «активную роль» в урегулировании конфликта в Иране.

Ранее Силуанов рассказал, к чему приведет ситуация в Ормузском проливе.