«Не буду говорить о грустном»: Путин кратко высказался о ключевой ставке

Путин о ключевой ставке: не буду говорить о грустном

Президент России Владимир Путин отказался говорить на тему ключевой ставки. Слова главы государства с юбилейного Х съезда Союза машиностроителей РФ приводит ТАСС.

«Не буду говорить о грустном, не буду говорить о ключевой ставке, не буду говорить о необходимости наличия «длинных денег» и укреплении рубля», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что регулярно обсуждает с правительством России и Центробанком текущую экономическую ситуацию в стране.

Банк России на заседании 24 апреля восьмой раз подряд снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 14,5%. В связи с этим россиян предупредили, что вклады снова подешевеют. По прогнозу главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в ближайшие недели средняя максимальная ставка по вкладам в российских банках может опуститься ниже 13%. К концу года доходность вкладов снизится до 11–12%, отметил он.

При этом эксперт добавил, что, несмотря на снижение доходности, банковские вклады все еще остаются выгодным инструментом для сбережений. Они позволяют зафиксировать реальную доходность — то есть получить процент выше текущей инфляции. Поэтому вкладчикам сейчас стоит по возможности фиксировать текущие высокие ставки на максимально долгий срок, посоветовал Васильев.

Ранее стало известно, когда ключевая ставка снизится до 10%.