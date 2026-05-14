Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Бизнес

«Не буду говорить о грустном»: Путин кратко высказался о ключевой ставке

Путин о ключевой ставке: не буду говорить о грустном
Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин отказался говорить на тему ключевой ставки. Слова главы государства с юбилейного Х съезда Союза машиностроителей РФ приводит ТАСС.

«Не буду говорить о грустном, не буду говорить о ключевой ставке, не буду говорить о необходимости наличия «длинных денег» и укреплении рубля», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что регулярно обсуждает с правительством России и Центробанком текущую экономическую ситуацию в стране.

Банк России на заседании 24 апреля восьмой раз подряд снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 14,5%. В связи с этим россиян предупредили, что вклады снова подешевеют. По прогнозу главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в ближайшие недели средняя максимальная ставка по вкладам в российских банках может опуститься ниже 13%. К концу года доходность вкладов снизится до 11–12%, отметил он.

При этом эксперт добавил, что, несмотря на снижение доходности, банковские вклады все еще остаются выгодным инструментом для сбережений. Они позволяют зафиксировать реальную доходность — то есть получить процент выше текущей инфляции. Поэтому вкладчикам сейчас стоит по возможности фиксировать текущие высокие ставки на максимально долгий срок, посоветовал Васильев.

Ранее стало известно, когда ключевая ставка снизится до 10%.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!