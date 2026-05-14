В России хотят обанкротить крупного производителя мороженого

Инвестиционно-финансовая группа Fordewind (ООО МФК «Фордевинд») планирует обанкротить четырех ключевых юридических лиц производителя мороженого «Русский холод» на фоне многомиллиардных долгов компании. Об этом пишет Об этом пишет «Коммерсантъ».

В материале уточняется, что инвесторы собираются обратиться в арбитражный суд с заявлениями о банкротстве АО «Русский холодъ», АО «ТД «Русский холод», ООО «Алтайхолод» и «Лагуна койл». Основанием для иска названа неплатежеспособность компаний.

Как отмечает «Ъ», трудности у «Русского холода» могут быть связаны с высокой кредитной нагрузкой в условиях стагнации на рынке мороженого. В прошлом году долг компаний группы превысил 12,5 млрд рублей, из-за чего с 1 мая были приостановлены поставки и начался внутренний аудит.

Русский холод» — это один из крупнейших производителей мороженого в РФ. Компания работает с 2005 года и выпускает продукцию под брендами «Лакомка», «Настоящий пломбир», «Монарх» и СССР.

