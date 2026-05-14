Россиянам сообщили о росте средней социальной пенсии

Средний размер социальной пенсии работающих и неработающих граждан России в апреле текущего года составил более 16,5 тыс. рублей, за год сумма увеличилась примерно на тысячу рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.

Отмечается, что 1 апреля 2026 года такая пенсия составила в среднем 16 583 рубля. Весной прошлого года работающие и неработающие пенсионеры получали 15 520 рублей.

Работающим пенсионерам по состоянию на 1 апреля в среднем выплачивают пенсию в размере 12 355 рублей, а неработающим — 16 986 рублей.

11 мая ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда сообщал, что средний размер пенсионного обеспечения в России в прошлом месяце составил 25 397 рублей. По его подсчетам, за год выплаты выросли примерно на 1,9 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что для получения максимальных 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов в 2026 году россиянину нужно официально зарабатывать не менее 248 250 рублей в месяц до вычета налогов.

Ранее россиянам напомнили, как посчитать пенсию.

 
