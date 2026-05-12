Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Автомобили

В России зафиксировали дефицит бензина АИ-95

«Ъ»: в РФ зафиксирован дефицит предложения бензина марки АИ-95
Константин Михальчевский/РИА Новости

На российском топливном рынке зафиксирован дефицит предложения бензина марки АИ-95. Об этом со ссылкой на данные Национального биржевого ценового агентства сообщает «Коммерсантъ».

«Причины — внеплановые ремонты НПЗ, снижение первичной переработки и сезонный рост потребления. По словам участников рынка, НПЗ вынуждены перераспределять производство в пользу более социально значимого АИ-92. При этом спрос на АИ-95 перед летним сезоном растет быстрее предложения, а внебиржевые объемы реализуются с премией в 10%, но и по такой цене купить топливо сложно», — сообщает газета.

Как следует из обзора Национального биржевого ценового агентства, по итогам торгов 8 мая объём реализованного бензина составил 32,64 тыс. тонн — это на 5,9% меньше показателя предыдущей торговой сессии. Продажи марки АИ-92 уменьшились на 8,9%, до 20,34 тыс. тонн, а АИ-95, напротив, выросли на 1,5%, до 12,24 тыс. тонн. При этом неудовлетворенный платежеспособный спрос достиг по АИ-92 23,46 тыс. тонн, по АИ-95 — 26,34 тыс. тонн, сообщает «Ъ».

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что в России рекордно выросли продажи подержанных пикапов.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!