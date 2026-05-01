Кабмин утвердил соглашения с нефтяниками по поставкам и ценам на топливо

Минэнерго и ФАС заключат соглашения с нефтяниками для стабилизации рынка

Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключат соглашение с нефтяными компаниями для стабилизации рынка нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение правительства.

Отмечается, что в постановлении правительства закреплен перечень нефтеперерабатывающих компаний (НПЗ), с которыми Минэнерго и ФАС заключат соглашения.

«Соглашениями будут регулироваться объемы обеспечения внутреннего рынка моторного топлива и розничные цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в 2026 году», — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что соглашение будет учитывать ожидаемый уровень инфляции. Подобное решение обусловлено поддержанием достаточных объемов топлива на внутреннем рынке, в особенности во время проведения посевной кампании.

В начале апреля зампред правительства РФ Александр Новак заявлял, что российский внутренний рынок топлива сбалансирован и полностью обеспечен продукцией — и бензином, и дизелем.

По словам вице-премьера, в России сохраняется баланс между физическими показателями внутреннего топливного рынка — объемами и динамикой производства топлива с одной стороны и его потреблением с другой.

Ранее в России подорожал бензин.