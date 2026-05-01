Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Кабмин утвердил соглашения с нефтяниками по поставкам и ценам на топливо

Константин Михальчевский/РИА Новости

Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключат соглашение с нефтяными компаниями для стабилизации рынка нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение правительства.

Отмечается, что в постановлении правительства закреплен перечень нефтеперерабатывающих компаний (НПЗ), с которыми Минэнерго и ФАС заключат соглашения.

«Соглашениями будут регулироваться объемы обеспечения внутреннего рынка моторного топлива и розничные цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в 2026 году», — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что соглашение будет учитывать ожидаемый уровень инфляции. Подобное решение обусловлено поддержанием достаточных объемов топлива на внутреннем рынке, в особенности во время проведения посевной кампании.

В начале апреля зампред правительства РФ Александр Новак заявлял, что российский внутренний рынок топлива сбалансирован и полностью обеспечен продукцией — и бензином, и дизелем.

По словам вице-премьера, в России сохраняется баланс между физическими показателями внутреннего топливного рынка — объемами и динамикой производства топлива с одной стороны и его потреблением с другой.

Ранее в России подорожал бензин.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!