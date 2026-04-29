Стало известно, сколько россиян оставляют чаевые курьерам

Большинство (64%) опрошенных россиян оставляют чаевые курьерам, причем 83% делают это регулярно. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом доставки «Купер» и исследовательской компанией «ОнИн» (есть у «Газеты.Ru»).

Мужчины и женщины оставляют на чай с одинаковой частотой. А вот возраст — имеет значение. Так, молодежь оставляет на чай примерно в 70% случаев против 60% у других возрастных групп.

Что касается размера вознаграждения, то чаще всего оно составляет 50–100 рублей — такой вариант выбирают 55% респондентов. Еще для 24% опрошенных комфортная сумма — до 200 рублей. Самым щедрым оказалось молодое поколение: они чаще готовы оставить курьерам на чай до 300 рублей, подчеркивая важность доставки в своей жизни.

Исследование также показало, что почти для половины (44%) россиян чаевые — это способ поблагодарить курьера за его работу. Чаще всего жители страны оставляют на чай за работу в плохую погоду, так ответили 54% респондентов. Для 50% важна вежливость курьера, а 48% готовы дополнительно вознаградить за доставку тяжелого заказа.

При оценке сервиса мужчины и женщины делают акцент на разных критериях. Так, женщины склонны обращать внимание на личные качества курьера: вежливость, пунктуальность и ответственность, а для мужчин важнее всего скорость доставки и сложность заказа.

«Сезонность напрямую влияет на доход курьеров-партнеров от чаевых: в холодное время года клиенты оставляют дополнительное вознаграждение чаще. Так, зимой доля курьеров-партнеров, получающих чаевые, на 20–25% выше, чем в теплый период. Такая динамика объясняется тем, что люди стремятся поощрить сотрудников сервисов доставки за работу в непогоду, гололед и морозы», — рассказал операционный директор «Купер» Александр Чебанов.

В опросе приняли участие более 4 тыс. россиян.

