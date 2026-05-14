Эксперт объяснил интерес россиян к недвижимости во времена неопределенности

В периоды неопределенности люди особенно остро ищут то, что можно назвать «материальной опорой». Когда общий фон становится тревожнее, недвижимость воспринимается не только как инвестиция, но и как способ зафиксировать собственную жизнь: свой адрес, ритм, сценарий на несколько лет вперед, рассказал «Газете.Ru» руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

По данным ВЦИОМ, индекс счастья россиян в апреле 2026 года опустился до 52 пунктов — это минимум с сентября 2011 года. На этом фоне сразу каждый третий россиянин (29%) связывает ощущение счастья именно с собственной ипотечной квартирой, поскольку она дает чувство стабильности, безопасности и контроля над будущим.

По словам Овечкина, в условиях неопределенности особенно заметен спрос россиян на семейную ипотеку, потому что для многих это уже не вопрос статуса, а способ сделать жилье базой для семьи и долгосрочного планирования. Обсуждаемые изменения условий семейной ипотеки, включая возможную прогрессивную ставку с 1 июля в зависимости от состава семьи, только усиливают эту логику — покупатели ищут не абстрактный актив, а более предсказуемую форму устойчивости, добавил эксперт. По его словам, за этим поведением стоит вполне понятная экономическая психология.

«В международной экономике счастья давно зафиксирован парадокс Истерлина: рост доходов улучшает самочувствие людей лишь до определенной точки, после которой дальнейший достаток уже практически не увеличивает удовлетворенность жизнью. Но есть обратная сторона этого закона: когда доходы нестабильны или общий фон становится тревожнее, люди не ищут абстрактного богатства, они ищут предсказуемость и опору. Недвижимость в этой логике работает именно как якорь: ее нельзя «отозвать» как аренду, она не растворяется при смене работы или росте ставок. Это конкретная и ощутимая форма устойчивости», — отметил Овечкин.

Он сказал, что схожий паттерн поведения наблюдается за границей: в США, где в 2024–2026 годах ипотечные ставки держались на высоком уровне, а доступность жилья заметно ухудшилась, покупатели все чаще выбирают более понятные и быстрые сценарии сделки, в том числе готовые дома. По сути это реакция не столько на саму собственность, сколько на неопределенность: когда кредит дороже, а цены остаются высокими, люди стремятся зафиксировать понятные условия и снизить риск дальнейшего роста расходов, пояснил Овечкин.

Он сказал, что собственное жилье в этом смысле не отменяет тревожность, но дает человеку более твердые границы: можно планировать интерьер, привычки, семью и быт без оглядки на арендодателя или внезапный пересмотр условий. Именно поэтому падение общего индекса счастья почти всегда подталкивает людей внимательнее смотреть на недвижимость: не только как на квадратные метры, но как на способ сделать жизнь более управляемой и менее уязвимой, заключил Овечкин.

