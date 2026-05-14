Россияне ездят в путешествия на концерты любимых исполнителей

Около половины опрошенных российских туристов готовы отправиться в путешествие на концерт любимого исполнителя. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» (есть у «Газеты.Ru»).

25% уже имеют такой опыт, а еще 23% хотели бы попробовать такой формат путешествий в будущем или уже запланировали поездку на культурное событие.

Среди тех, кто готов выстраивать поездки вокруг событий, 10% опрошенных отметили, что делают это регулярно — концерты, фестивали и культурные мероприятия являются для них одним из ключевых поводов для путешествий. Еще 15% респондентов готовы менять планы ради интересного события.

Каждый шестой опрошенный заявил, что пока не отправлялся в путешествия ради концертов, но хотел бы (17%), а 6% планируют подобные поездки в ближайшем будущем.

Еще 18% туристов считают возможность посетить концерт или фестиваль приятным дополнением к путешествию, хотя не готовы строить поездку исключительно вокруг мероприятия. Около 11% не против включить посещение события в свое путешествие, если даты проведения совпадают с уже запланированной поездкой. При этом негативный опыт оказался редкостью: только 1% респондентов признался, что поездки, которые они планировали ради концертов или фестивалей, не оправдали их ожидания.

«Событийный туризм выступает сильным драйвером бронирований как в России, так и за рубежом. Так, например, в 2025 году российские туристы активно путешествовали на крупные музыкальные события в Турцию, ОАЭ, Казахстан, Азербайджан, Армению, а также Грузию — в прошлом году многие из этих направлений впервые были включены в афиши мировых звезд», — отметила управляющий директор сервиса Ирина Козлова.

По данным «Островка», в даты проведения концерта Thirty Seconds to Mars в Алматы (20–22 июня 2025 года) спрос на размещение в городе оказался в пять раз выше, чем в аналогичные даты до и после события. Перед концертом Джастина Тимберлейка в Тбилиси (21–23 июля 2025 года) количество бронирований выросло на 40% по сравнению с предыдущей неделей, а в Баку — в два раза. В даты концерта Дженнифер Лопес в Астане (1–3 августа 2025 года) спрос на размещение был на 40% выше относительно следующих выходных.

Повышенный интерес россиян к событийным поездкам заметен и в отношении предстоящих крупных концертов, уточнили в сервисе. Например, в даты выступления Канье Уэста в Стамбуле (29–31 мая 2026 года) спрос на размещение на 38% выше по сравнению с предыдущей неделей и на 10% относительно следующей. В период этапа Формулы-1 в Баку (25–27 сентября 2026 года) количество бронирований в отелях города увеличилось в 10 раз по сравнению с ближайшими датами до и после события.

Аналогичный тренд прослеживается в поездках по России. В 2025 году во время проведения VK Fest в Москве (17–19 июля) количество бронирований в отелях и апартаментах столицы через сервис выросло на 43% по сравнению с аналогичными датами 2024 года (18–20 июля). В дни проведения фестиваля Chess & Jazz (24–26 июля) спрос на размещение оказался на 16% выше год к году. В Нижнем Новгороде в дни кинофестиваля «Горький Fest» (3–10 июля) спрос на размещение увеличился на 23%, а в Санкт-Петербурге во время фестиваля «Стереолето» (12–14 июня) спрос показал прирост на 13%.

«В среднем в даты проведения популярных мероприятий количество бронирований отелей и апартаментов увеличивается на 10–40% по сравнению с соседними датами, а в отдельных случаях рост может быть кратным. Крупные события помогают направлениям не только привлекать новых путешественников, но и стимулировать повторные поездки. Сильный календарь мероприятий помогает регионам выделяться в конкуренции за внимание туристов и формировать устойчивый интерес к направлению», — заключила Козлова.

В опросе приняли участие почти 1 тыс. россиян.

