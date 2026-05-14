Спрогнозирован уровень ключевой ставки после 19 июня

ЦБ на заседании 19 июня с большой долей вероятности снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

«Этот вариант может быть принят в связи с замедлением инфляции, снижением темпа экономического роста в первом квартале 2026-го из-за адаптации к налоговым изменениям (НДС стал 22% вместо 20%), сбалансированностью уровня внутреннего спроса. При этом риски (внешнеэкономические и внешнеполитические условия, инфляционные ожидания) сохраняются, поэтому более резкое снижение (на 0,75-1%) маловероятно. Спустя месяц после июньского заседания ставки по вкладам могут снизиться на 1-1,5% процентного пункта, до 11,5-13% годовых, ставки по потребительские кредитам — на 1-2 п.п., до 17-22%, а ставки по рыночной ипотеке — на 1 п.п., до 14-16%», — отметил Шедько.

По его словам, банки продолжат постепенно снижать ставки. Лучшие предложения по вкладам на шесть месяцев, скорее всего, опустятся в диапазон 11,5-13%, по накопительным счетам —12-14%, допустил экономист. Ставки по автокредитам также будут медленно снижаться, заключил он.

ЦБ на заседании 24 апреля восьмой раз подряд снизил ключевую ставку — на 50 базисных пунктов, до 14,5%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян предупредили, что вклады снова подешевеют.

Ранее аналитики отмечали, что россияне начнут тратить деньги со вкладов при ставке 11-12% годовых.