Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Бизнес

Спрогнозирован уровень ключевой ставки после 19 июня

Экономист Шедько: ЦБ, скорее всего, снизит ключевую ставку до 14% 19 июня
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

ЦБ на заседании 19 июня с большой долей вероятности снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

«Этот вариант может быть принят в связи с замедлением инфляции, снижением темпа экономического роста в первом квартале 2026-го из-за адаптации к налоговым изменениям (НДС стал 22% вместо 20%), сбалансированностью уровня внутреннего спроса. При этом риски (внешнеэкономические и внешнеполитические условия, инфляционные ожидания) сохраняются, поэтому более резкое снижение (на 0,75-1%) маловероятно. Спустя месяц после июньского заседания ставки по вкладам могут снизиться на 1-1,5% процентного пункта, до 11,5-13% годовых, ставки по потребительские кредитам — на 1-2 п.п., до 17-22%, а ставки по рыночной ипотеке — на 1 п.п., до 14-16%», — отметил Шедько.

По его словам, банки продолжат постепенно снижать ставки. Лучшие предложения по вкладам на шесть месяцев, скорее всего, опустятся в диапазон 11,5-13%, по накопительным счетам —12-14%, допустил экономист. Ставки по автокредитам также будут медленно снижаться, заключил он.

ЦБ на заседании 24 апреля восьмой раз подряд снизил ключевую ставку — на 50 базисных пунктов, до 14,5%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян предупредили, что вклады снова подешевеют.

Ранее аналитики отмечали, что россияне начнут тратить деньги со вкладов при ставке 11-12% годовых.

 
Теперь вы знаете
Возможный скачок инфляции, дополнительный выходной из-за ЧС и спецбатончик для пожарных. Что нового к утру 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!