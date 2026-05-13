Названо условие, при котором россияне начнут снимать и тратить деньги со вкладов

Россияне могут заметнее перекладывать деньги со вкладов в крупные покупки, в том числе автомобили, когда доходность депозитов опустится к 11–12% годовых. Для этого ключевая ставка должна снизиться до 12,5–13,5%, а такой уровень, вероятнее всего, будет достигнут только в сентябре 2026 года. Об этом «Газете.Ru» заявил кандидат экономических наук, директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

По его словам, сейчас рынок уже начинает подталкивать россиян к более активным тратам — ставки по вкладам снижаются быстрее ключевой ставки. С января по апрель 2026 года Банк России на каждом заседании снижал ключевую ставку на 0,5 п.п., в итоге она опустилась на 1,5 п.п. — до 14,5% годовых, напомнил Кутьин. При этом максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках по объему депозитов физлиц снизилась с 15,102% в первой декаде января до 13,06% в третьей декаде апреля, то есть более чем на 2 п.п., подчеркнул аналитик.

«Формально ставки по депозитам остаются высокими, но ожидания населения уже начали меняться. Скорее всего, значительный перенос накоплений во вкладах в потребление произойдет тогда, когда доходность вкладов опустится к 11–12% годовых. Более широкий переход населения к крупным покупкам вероятен при депозитных ставках около 10–11%, если инфляция продолжит замедляться, а цены на автомобили будут расти быстрее доходности банковских продуктов», — сказал Кутьин.

Эксперт отметил, что снижение интереса к вкладам уже видно по динамике привлечения средств населения: по данным ЦБ, за первый квартал 2026 года объем таких средств практически перестал расти — с 1 января по 1 апреля он увеличился всего на 0,6%. При этом массовый переход к крупным покупкам возможен не раньше конца 2026 года, а возможно, только в первом квартале 2027 года, считает Кутьин.

Автомобильный рынок уже показывает рост, но аналитик связывает часть апрельской динамики с низкой базой прошлого года. По данным «Автостата», за первые четыре месяца 2026 года в России было продано 382,5 тыс. автомобилей, что на 9,6% больше, чем за тот же период 2025 года, в апреле продажи составили 117,5 тыс. машин, увеличившись на 15,1% год к году.

Снижение ключевой ставки может косвенно поддержать автокредитование, но эффект будет ограниченным и отложенным, считает Кутьин. Главным сдерживающим фактором остаются цены на машины: даже при более низких кредитных ставках ежемесячный платеж может оставаться высоким из-за роста стоимости автомобилей, утильсбора, курса валют и инфляции, констатировал аналитик.

«Дополнительное давление создает ужесточение условий кредитования. С начала 2026 года банки больше не могут использовать собственные модели оценки дохода заемщиков при расчете долговой нагрузки. Это снижает уровень одобрения заявок на автокредиты. При этом банки, несмотря на снижение ключевой ставки, могут сохранять высокие ставки по автокредитам из-за рисков», — сказал Кутьин.

По данным Frank RG, в апреле 2026 года российские банки выдали 108 тыс. кредитов на покупку автомобилей. Это на 19,4% больше, чем годом ранее. Кутьин допустил, что часть средств на первоначальный взнос заемщики могли взять именно с депозитов. По итогам 2026 года рост авторынка может составить 3–5%, допустил аналитик.

