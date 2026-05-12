Назван предел укрепления рубля

Инвестстратег Бахтин: курс доллара может упасть до 72,5 рубля
Техническим пределом укрепления рубля может стать область 72,5 рубля за доллар. Такой уровень российская валюта способна протестировать ближе к концу месяца, перед налоговым периодом. Об этом «Газете.Ru» рассказал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

По его словам, сейчас рубль поддерживают сразу несколько факторов. Среди них — высокие цены на нефть, которые держатся с начала весны, рост доходов от несырьевого экспорта, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и повышенный спрос на рублевые облигации. При этом внутренний спрос на валюту остается слабым, а импортеры пока малоактивны, подчеркнул Бахтин.

«Уверенность рубля основана, с одной стороны, на высоких ценах на нефть, установившихся с начала весны, росте доходов от несырьевого экспорта (золото, удобрения и др.), по-прежнему жесткой денежно-кредитной политике ЦБ, повышенном спросе на рублевые облигации, а с другой стороны – на слабости внутреннего спроса на инвалюту. Импортеры пока малоактивны», — сказал Бахтин.

Он отметил, что сильно продавить доллар ниже текущих уровней рубль, скорее всего, не сможет. Для этого нынешнего баланса спроса и предложения на валютном рынке недостаточно, констатировал эксперт.

