Экономист указал на ответственный подход россиян к сбережениям

В условиях экономической нестабильности крайне важно иметь личные сбережения, и россияне подходят к этому рационально. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.

«Мне кажется, что граждане по умолчанию всегда ведут себя рационально. Они ориентированы на то, чтобы в условиях экономической турбулентности и катаклизмов создавать резервы, в условиях высокой инфляции — тратить на те товары, которые им крайне необходимы, и с пониманием того, что завтра может возникнуть непредвиденная ситуация», — сказал эксперт.

Эксперт выразил надежду, что в вопросах личных финансов россияне, особенно те, кто обладает базовыми знаниями в области финансовой грамотности, действуют грамотно.

Министр финансов РФ Антон Силуанов до этого заявил, что хранящиеся «под подушкой» деньги россияне могут инвестировать и таким образом приумножить капитал, поспособствовав развитию экономики страны.

По словам главы ведомства, со временем средства «под подушкой» обесцениваются, а их владельцы упускают доход. Если же положить деньги на депозит в банк, можно получить «хорошую добавку в виде процента».

