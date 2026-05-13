Британия увеличит траты на НАТО и Украину

Правительство Великобритании намерено увеличить расходы на оборону и укрепить значение НАТО. Об этом в своей «тронной речи» в палате лордов британского парламента заявил Карл III, передает РИА Новости.

«Мое правительство также будет поддерживать неизменную приверженность Соединенного Королевства НАТО и нашим союзникам по альянсу, в том числе за счет постоянного увеличения расходов на оборону», — сказал король.

Кроме того, Карл III призвал к единству НАТО в контексте защиты Украины «в этом нестабильном мире» и проводить внешнюю политику, основанную на «трезвой» оценке национальных интересов.

До этого Карл III, выступая 28 апреля перед конгрессом США, призвал к единству Североатлантического альянса в контексте Украины и обратил внимание на пятую статью Вашингтонского договора.

По его словам, сейчас «такая же непреклонная решимость необходима для защиты Украины и ее мужественного народа — для обеспечения по-настоящему справедливого и прочного мира».

Ранее в Британии заявили о невозможности для Украины вступить в НАТО.