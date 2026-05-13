Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Британия увеличит траты на НАТО и Украину

Карл III: правительство Британии увеличит траты на оборону и укрепит НАТО
Christian Mang/Reuters

Правительство Великобритании намерено увеличить расходы на оборону и укрепить значение НАТО. Об этом в своей «тронной речи» в палате лордов британского парламента заявил Карл III, передает РИА Новости.

«Мое правительство также будет поддерживать неизменную приверженность Соединенного Королевства НАТО и нашим союзникам по альянсу, в том числе за счет постоянного увеличения расходов на оборону», — сказал король.

Кроме того, Карл III призвал к единству НАТО в контексте защиты Украины «в этом нестабильном мире» и проводить внешнюю политику, основанную на «трезвой» оценке национальных интересов.

До этого Карл III, выступая 28 апреля перед конгрессом США, призвал к единству Североатлантического альянса в контексте Украины и обратил внимание на пятую статью Вашингтонского договора.

По его словам, сейчас «такая же непреклонная решимость необходима для защиты Украины и ее мужественного народа — для обеспечения по-настоящему справедливого и прочного мира».

Ранее в Британии заявили о невозможности для Украины вступить в НАТО.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!