Стало известно, как иранский кризис изменил роль юаня в глобальной торговле

Силуанов: расчеты за нефть переходят в юань из-за ситуации в Ормузском проливе

Ближневосточный кризис изменил значение китайской национальной валюты в международной торговле: расчеты за нефть в мире вместо традиционного доллара переходят в юань из-за ситуации в Ормузском проливе. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, обострение обстановки в Персидском заливе стало причиной того, что многие государства начали искать более надежные инструменты. И предпочтительными оказываются национальные валюты.

«В первую очередь, конечно, в юанях рассчитываются китайские покупатели. Но и другие страны присматриваются к этой валюте. Особенно если сталкиваются с политическим давлением», — уточнил Силуанов.

Стратег Deutsche Bank AG Маллика Сачдева в свою очередь ранее предположила, что конфликт на Ближнем Востоке может остаться в памяти «как ключевой катализатор ослабления доминирования нефтедоллара и зарождения нефтеюаня».

Инициативу нефтеюаня продвигал председатель КНР Си Цзиньпин во время поездки на Ближний Восток в 2022 году. Нефтеюань — это термин, обозначающий китайский юань, который используется как валюта для международных расчетов при торговле нефтью. Термин возник по аналогии с нефтедолларом и отражает стремление стран-экспортеров снизить зависимость от американской финансовой системы.

