Россиянам назвали лекарства, которые нельзя брать в поездки за границу

Некоторые лекарственные препараты нельзя брать с собой в путешествие за рубеж, поскольку в других странах они могут считаться психотропными или сильнодействующими веществами. Об этом в беседе с Life.ru предупредил адвокат Михаил Салкин.

Специалист объяснил, что в других странах могут быть запрещены не сами средства, а конкретные действующие вещества. Поэтому лекарства, которые свободно продаются в одном месте, за рубежом могут считаться психотропными, сильнодействующими, наркотическими и даже запрещенными к обороту. В особую группу риска входят опиоидные обезболивающие и противокашлевые препараты. Отдельно угрозу представляют снотворные, транквилизаторы и противотревожные средства.

По словам юриста, не менее важно изучить состав противопростудных и противоаллергических лекарств с псевдоэфедрином или эфедрином, а также препаратов от насморка и синусита, которые планируется взять с собой в путешествие.

«Проблемы возможны и с препаратами экстренной контрацепции, а также средствами, связанными с медикаментозным прерыванием беременности. Обычно ограничения связаны не с тем, что это «женские таблетки», а с тем, что конкретная страна по-своему регулирует оборот репродуктивных препаратов и абортивных средств», — предупредил адвокат.

Он также упомянул препараты каннабиса и CBD, анаболические стероиды и гормональные средства небытового назначения — тестостерон, нандролон, станозолол, оксандролон и метандиенон.

Эксперт подчеркнул, что формулировка «для личного пользования» не всегда сможет защитить туриста. В итоге лекарство могут изъять прямо на границе, а в некоторых странах есть риск столкнуться и с наказанием.

