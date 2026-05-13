McDonald's зарегистрировал в России более десятка товарных знаков

Компания McDonald's зарегистрировала в Российской Федерации 14 товарных знаков. Об этом со ссылкой на Роспатент сообщает ТАСС.

В число зарегистрированных товарных знаков вошли McCafe, Ronald McDonald House и McCrispу. Эти же товарные знаки были зарегистрированы на русском языке — «МакКафе», «Дом Роналда Макдоналда» и «МакКриспи».

McDonald's зарегистрировал также товарные знаки HappyMeal, «Биг Брекфаст Ролл», «МакФреш», «Макчикен», «Мэр Макчиз» и «Университет Гамбургерологии».

Кроме того, компания зарегистрировала два изобразительных товарных знака: персонаж «Гримас», используемый в рекламной кампании сети ресторанов быстрого питания, и утку, которая носит фартук с фирменной буквой «M».

McDonald's приостановил деятельность на территории России весной 2022 года после начала специальной военной операции.

