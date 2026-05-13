В России выросла средняя пенсия среди неработающих

ТАСС: средняя пенсия среди неработающих впервые превысила 40 тыс. в 2 регионах
Средний размер пенсии неработающих россиян в апреле впервые превысил 40 тыс. рублей в двух регионах страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Соцфонда.

На Чукотке сумма выплаты составила 44,1 тыс. рублей, в Ненецком автономном округе — 40 тыс. рублей.

При этом средний размер пенсии среди неработающих по всей России, как отмечает агентство, составляет 25,8 тыс. рублей.

11 мая ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда сообщал, что средний размер пенсионного обеспечения в Россия в прошлом месяце составил 25 397 рублей. По его подсчетам, за год выплаты выросли примерно на 1,9 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что для получения максимальных 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов в 2026 году россиянину нужно официально зарабатывать не менее 248 250 рублей в месяц до вычета налогов.

Ранее россиянам напомнили, как посчитать пенсию.

 
