Россияне получат большую часть зарплаты во второй половине июня. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Трудовым кодексом Российской Федерации установлено, что выплата зарплаты производится не реже, чем два раза в месяц. Причем выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом приходящегося числа рабочих дней. В июне 2026 года для работающих по пятидневной рабочей неделе рабочих дней будет 21 (в 2025 году их было 19): в первой половине июня 10 рабочих дней и во второй половине июня – 11 рабочих дней. Соответственно с точки зрения распределения величины выплаты оклада в аванс и итоговый расчет за июнь в 2026 году при прочих равных будет перекос в сторону более высокого размера выплаты за вторую половину июня», — отметил Балынин.

По его словам, в случае оклада, равного 90 тыс. рублей, расчет получится следующим образом: за первую половину июня– 42,86 тыс. рублей (за вычетом НДФЛ – 37,29 тыс. рублей), а за вторую половину июня будет выплачено 47,14 тыс. рублей (за вычетом НДФЛ — 41,01 тыс. рублей). Экономист уточнил, что в апреле распределение было равным – по 11 рабочих дней в каждую из половин, и такому работнику было выплачено по 45 тыс. рублей в каждую из половин месяц (за вычетом НДФЛ – 39,15 тыс. рублей). В мае тоже был перекос в сторону второй половины месяца, так как в мае было 9 и 10 рабочих дней в первую и вторую половину месяца соответственно — в первую половину объем выплаты составил 42,63 тыс. рублей (за минусом НДФЛ – 37,09 тыс. рублей), а за вторую – 47,37 тыс. рублей (за минусом НДФЛ – 41,21 тыс. рублей), подчеркнул Балынин.

По его словам, премии и другие установленные надбавки, как правило, выплачиваются работодателем вместе с выплатой зарплаты за вторую половину месяца. Поэтому в таком случае при их наличии сумма выплат за вторую половину месяца может оказаться выше, но это, в свою очередь, уже не связано с числом рабочих дней, а определяется конкретным подходом к организации оплаты труда соответствующим работодателем, заключил эксперт.

