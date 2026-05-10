Названы отрасли, где россияне получают зарплату выше 1 млн рублей

РИА: специализированные дизайнеры в Крыму получали в феврале по 1,4 млн рублей

Средние зарплаты более 1 млн руб. в феврале получили граждане в семи российских регионах, передает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Они говорят о том, что самые высокие зарплаты (1,4 млн руб.) получали специализированные дизайнеры в Крыму. Сотрудники холдинговых компаний Костромской (1,3 млн руб.), Ярославской (1,2 млн руб.) и Мурманской (1 млн руб.) областей тоже преодолели отметку в миллион.

Агентство добавляет, что занятые на строительстве инженерных сооружений на Алтае заработали в среднем 1,3 млн руб., а сотрудники нефтегазовой сферы в Санкт-Петербурге — 1,25 млн руб.

А в Москве больше миллиона получали на производствах табачных изделий (1,1 млн руб.) и в управлении фондами (1,05 млн руб.), говорится в статье.

Средняя зарплата рассчитывается на основе суммы доходов всех работников, поделенной на их число. Она включает премии и подсчитывается до вычета налогов. Из-за экстремально высоких или низких доходов этот показатель может искажаться.

