Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Названы отрасли, где россияне получают зарплату выше 1 млн рублей

РИА: специализированные дизайнеры в Крыму получали в феврале по 1,4 млн рублей
Shveyn Irina/Shutterstock/FOTODOM

Средние зарплаты более 1 млн руб. в феврале получили граждане в семи российских регионах, передает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Они говорят о том, что самые высокие зарплаты (1,4 млн руб.) получали специализированные дизайнеры в Крыму. Сотрудники холдинговых компаний Костромской (1,3 млн руб.), Ярославской (1,2 млн руб.) и Мурманской (1 млн руб.) областей тоже преодолели отметку в миллион.

Агентство добавляет, что занятые на строительстве инженерных сооружений на Алтае заработали в среднем 1,3 млн руб., а сотрудники нефтегазовой сферы в Санкт-Петербурге — 1,25 млн руб.

А в Москве больше миллиона получали на производствах табачных изделий (1,1 млн руб.) и в управлении фондами (1,05 млн руб.), говорится в статье.

Средняя зарплата рассчитывается на основе суммы доходов всех работников, поделенной на их число. Она включает премии и подсчитывается до вычета налогов. Из-за экстремально высоких или низких доходов этот показатель может искажаться.

Ранее мужчина по ошибке получил зарплату в 330 раз больше своего оклада и оставил себе.

 
Теперь вы знаете
Атомный щит коммунизма. Как СССР разработал свою первую ядерную бомбу и бросил вызов США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!