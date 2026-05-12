Путин отметил проблему скидок за счет продавцов на маркетплейсах России

Президента России Владимир Путин на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым уделил особое внимание вопросам работы маркетплейсов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В своем докладе Решетников рассказал, что есть определенные неразрешенные вопросы в сфере платформенной экономики, над которыми власти продолжают работать. В частности глава государства поднял тему о праве продавцов на платформах отказаться от практики предоставления скидок на товары за их счет.

«Это касается и права продавца отказаться от практики предоставления скидок на товары за счет продавца, да?» — спросил президент.

Министр ответил, что во время работы в этом направлении удалось убедить платформы, что неправильно менять маркетинговые стратегии малого бизнеса и предоставлять скидки за свой счет и бизнес это поддержал. Поэтому на следующем этапе это будет законодательно закреплено, заключил Решетников.

В феврале премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал введение единых правил отображения цен в карточках товаров маркетплейсов независимо от средства платежа. Минэкономразвития поясняло, что эта мера направлена на защиту прав покупателей.

Ранее Слуцкий предложил обязать маркетплейсы платить налоги c продаж в регионах.

 
