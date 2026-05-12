Экономист объяснил падение доллара

Рубль остается крепким из-за одновременного роста предложения зарубежной валюты в России и снижения спроса на нее. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

«Выросли экспортные цены не только на нефть, но и на продовольствие, удобрения, металлы. Экспортная выручка от этих товаров не стерилизуется, как от нефти, и продается на валютном рынке. Предложение валюты сейчас большое. Импорт, который шел через Персидский залив, сейчас не идет либо сильно сократился. Спрос на валюту проседает одновременно с ростом предложения», — сказал Федоров.

Он пояснил, что именно это сочетание удерживает курс рубля на сильных уровнях. Дополнительным фактором стали скромные покупки валюты Минфином, сказал эксперт. Федоров отметил, что рынок изначально ждал более заметного влияния бюджетного правила на курс. Однако фактические объемы покупок валюты оказались ниже ожиданий.

«Покупки валюты Минфином оказались скромными, они лишь замедлили темп укрепления рубля, но не привели к его ослаблению, как ожидалось изначально (прогнозные оценки покупок валюты Минфином были втрое выше фактических)», — добавил экономист.

По его оценке, в июне покупки валюты могут составить около 270 млрд рублей. Этого объема достаточно, чтобы сдвинуть курс в диапазон 78–80 рублей за доллар в начале июня, допустил Федоров.

