В ЦБ заявили об отсутствии признаков банковского кризиса в РФ

В ЦБ заявили, что в России нет призаков возникновения банковского кризиса

На сегодняшний день в РФ отсутствуют признаки банковского кризиса. Об этом в интервью ЕАН заявил представитель Банка России Константин Юрченко.

«В некоторых теоретических моделях действительно есть такое, что наличие больше 10% проблемных активов — это признак банковского кризиса. Но это один из факторов, других у нас нет», — сказал эксперт.

Как сообщали аналитики Центра макроэкономического и финансового прогнозирования (ЦМАКП), в России до октября текущего года может возникнуть системный банковский кризис.

Эксперты оценили вероятность такого события как среднюю. По их словам, растущая доля проблемных кредитов в банковских портфелях указывает на усиление рисков. Под проблемными понимаются займы с просрочкой свыше 90 дней и низкой вероятностью возврата.

Ранее Набиуллина высказалась о кризисе в банковском секторе.