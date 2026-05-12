В России почти на четверть сократилось производство легковых шин

В России с начала года до середины апреля произвели 7,4 млн легковых шин, что на 23,8% меньше, чем годом ранее. Об этом «БИЗНЕС Online» сообщает со ссылкой на ЦРПТ (оператора государственной системы маркировки «Честный знак»).

Параллельно с этим импорт шин вырос на 18,1% и составил 9,9 млн штук. Причем основную часть рынка заняли покрышки китайского производства – на них приходится 80% всех поставок. Уточняется, что в целом поставки из Китая выросли на 30%, далее идут Южная Корея, Узбекистан, Япония и Таиланд.

На этом фоне стоимость китайских шин снизилась на 11,7%, а на российские цены выросли на 13,5%. Покрышки китайского производства на данный момент на 25% дешевле, чем отечественные, подчеркнули в ЦРПТ.

Напомним, на вторую половину 2026 года прогнозируется 10-20%-ное подорожание шин. Как уточнял в беседе с «Газетой.Ru» директор по послепродажному обслуживанию группы компаний «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков, влияние на стоимость оказывают такие факторы, как логистика и курсы валют. В среднем ценовом сегменте повышение стоимости будет соответствовать общим темпам инфляции. С января 2025 по январь 2026 года всесезонная продукция этого класса уже подорожала более чем на 10%, и эта тенденция сохраняется.

Ранее стало известно, что до трети дешевых шин может пропасть с российского рынка.

 
