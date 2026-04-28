Россиян предупредили о возможном подорожании шин

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Автоэксперт Серебряков: шины в России подорожают на 10% во втором полугодии
Алексей Майшев/РИА Новости

Шины в России подорожают на 10% во втором полугодии 2026 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор по послепродажному обслуживанию группы компаний «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков.
 
«Во втором полугодии 2026 года на российском рынке автомобильных шин ожидается ощутимое повышение цен — в пределах 10–20%. В частности, влияние на стоимость оказывают такие факторы, как логистика и курсы валют. Кроме того, из-за возможного запрета на шины с высоким содержанием канцерогенов с рынка может исчезнуть до трети самой дешевой продукции, что напрямую спровоцирует общий рост цен. В среднем ценовом сегменте повышение стоимости будет соответствовать общим темпам инфляции. В то же время премиальные шины демонстрируют устойчивый рост цен. За период с января 2025 по январь 2026 года всесезонная продукция этого класса подорожала более чем на 10%, и эта тенденция сохраняется», — отметил Серебряков.
 
По его словам, последнее время владельцы авто все чаще обращают внимание на б/у запчасти. Так, например, у бренда Cordiant доля продаж восстановленных шин достигла почти 70%, уточнил эксперт.

По его словам, при этом корректировка стандартов, устанавливающих максимальное содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в автомобильных шинах, может поддержать отечественных производителей. Инициатива может привести к уходу с отечественного рынка дешевой импортной продукции с высокой долей содержания канцерогенов, заключил Серебряков.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
