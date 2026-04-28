Россиян предупредили о возможном подорожании шин

Шины в России подорожают на 10% во втором полугодии 2026 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор по послепродажному обслуживанию группы компаний «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков.



«Во втором полугодии 2026 года на российском рынке автомобильных шин ожидается ощутимое повышение цен — в пределах 10–20%. В частности, влияние на стоимость оказывают такие факторы, как логистика и курсы валют. Кроме того, из-за возможного запрета на шины с высоким содержанием канцерогенов с рынка может исчезнуть до трети самой дешевой продукции, что напрямую спровоцирует общий рост цен. В среднем ценовом сегменте повышение стоимости будет соответствовать общим темпам инфляции. В то же время премиальные шины демонстрируют устойчивый рост цен. За период с января 2025 по январь 2026 года всесезонная продукция этого класса подорожала более чем на 10%, и эта тенденция сохраняется», — отметил Серебряков.



По его словам, последнее время владельцы авто все чаще обращают внимание на б/у запчасти. Так, например, у бренда Cordiant доля продаж восстановленных шин достигла почти 70%, уточнил эксперт.

По его словам, при этом корректировка стандартов, устанавливающих максимальное содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в автомобильных шинах, может поддержать отечественных производителей. Инициатива может привести к уходу с отечественного рынка дешевой импортной продукции с высокой долей содержания канцерогенов, заключил Серебряков.

