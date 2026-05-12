Импорт китайской одежды в Россию вырос более чем в половину

Ъ: за первый квартал 2026 года ввоз одежды из Китая в Россию вырос на 60%
За первый квартал 2026 года импорт китайской одежды в Россию вырос на 60%. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, за январь — март объем импорта китайской одежды в РФ достиг $1,1 млрд, годом ранее этот показатель был равен $679 млн.

Эксперты полагают, что на рост объема импорта повлияли обеление рынка и выгодные цена на товары из КНР. Самой большой популярностью среди российских покупателей пользуются кроссовки (34,5%), одежда (28,2%) и кеды (12,6%).

Об обелении рынка свидетельствует рост легального импорта одежды в Россию. Согласно данным ЦРПТ (оператор системы «Честный знак»), за первый квартал этого года в РФ импортировано в общей сложности 579 млн единиц одежды.

В компании CDEK.Shopping уточнили, что ассортимент одежды и обуви в Китае гораздо шире, чем в других странах.

«Импорт одежды из Китая в Россию, скорее всего, продолжит расти, но более медленными темпами: этот сегмент сейчас в целом развивается сдержанно <...> . Расходы потребителей на эту категорию продолжают снижаться», — говорится в публикации.

В январе РИА Новости сообщали, что в 2025 году импорт российских сладостей в Китай сократился почти вдвое, достигнув восьмилетнего минимума.

Ранее США увеличили импорт мороженого из России до максимума за три года.

 
