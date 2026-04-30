Бюджет России может получить более 900 млрд рублей из-за подорожания нефти

Рост цен на нефть из-за перекрытия Ормузского пролива может заметно увеличить нефтегазовые поступления в российский бюджет. В мае сборы нефтегазовых налогов могут превысить 900 млрд рублей, заявил «Газете.Ru» руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин.

По его словам, текущий скачок нефтяных цен стал прямым следствием перекрытия Ормузского пролива. Базовый сценарий БКС предполагает, что высокие котировки сохранятся только во втором квартале 2026 года, после чего начнут снижаться при разрешении конфликта. Бахтин отметил, что дальнейший резкий рост цен пока сдерживается расходованием запасов. При этом чем дольше сохраняется конфликт, тем сильнее рынок будет закладывать в стоимость нефти риск дефицита, считает аналитик.

«Максимум может оказаться высоким, и более $150, что поставит под удар вообще прирост мировой экономики и вынудит стороны более активно искать компромисса», — сказал Бахтин.

При полном разрешении конфликта и восстановлении запасов, добавил он, мировой рынок нефти за несколько дней может быстро вернуться к профицитному балансу, и в этом случае Brent способна опуститься к $70 за баррель и ниже.

Для российского бюджета рост нефтяных цен с точки зрения налогов является позитивным фактором, подчеркнул Бахтин. В начале мая будут опубликованы данные по нефтегазовым сборам за апрель, которые относятся к мартовому периоду. Более существенный эффект станет виден в начале июня, когда выйдут данные по сборам в мае за апрель, уверен аналитик.

«Ожидаем более 900 млрд рублей», — сообщил эксперт.

При этом резкого роста цен на бензин из-за подорожания нефти аналитик не ждет. По его словам, на внутреннем рынке действует временный запрет на экспорт бензина, что должно сдерживать повышательную динамику.

Цена Brent впервые с 2022 года поднялась выше $126 за баррель.

