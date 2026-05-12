ЛДПР предлагает платить пособия по уходу за ребенком до 7 лет 

ЛДПР выступила с инициативой выплачивать ежемесячное пособие по уходу за ребенком неработающим матерям или отцам, воспитывающим двух и более детей, до достижения ребенком возраста семи лет. Пояснительная записка к соответствующему законопроекту есть у «Газеты.Ru».
 
Как отметили в ЛДПР, действующая система государственных пособий предусматривает выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком только до достижения ребенком возраста 1,5 лет.
 
«Законопроектом предлагается установить ежемесячное пособие по уходу за ребенком неработающим матерям либо отцам, опекунам, воспитывающим двух и более детей до достижения ими возраста семи лет», — говорится в документе.
 
Предполагается, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком будет выплачиваться со дня рождения второго и последующих детей до достижения каждым ребенком возраста семи лет.
 
Размер данного пособия предлагается определить на уровне не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), что, отмечается в записке, «гарантирует получателям фиксированный и социально значимый уровень дохода». На 2025 год МРОТ составляет 22 440 рублей.

«Такая мера гарантирует родителям стабильный доход. Только создавая достойные условия и заботясь о наших гражданах, мы наконец-то вновь сделаем Россию страной многодетных семей!», — заявил «Газете.Ru» глава ЛДПР Леонид Слуцкий.
 
Как напомнили в ЛДПР, период до 7 лет – это основа формирования здоровья, личности и навыков ребенка. До этого возраста уход и воспитание требуют постоянного присутствия одного из родителей, особенно в многодетной семье, что часто делает его трудовую занятость невозможной.
 
До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России ежегодно отмечается рост количества отцов, которые уходят в декретный отпуск.
 
 
 

 

Ранее каждый второй российский мужчина заявил о готовности уйти в декрет вместо жены.

 
