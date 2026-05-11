Банк Индии ускоренно забирает ее золото из зарубежных хранилищ

Павел Лисицын/РИА Новости

Резервный банк Индии (RBI) ускоренно возвращает национальное золото из зарубежных хранилищ, чтобы снизить риски заморозки активов по примеру российских, сократить зависимость от доллара и укрепить позиции для возможной валюты БРИКС, сообщает The Times of India.

В статье говорится, что три года назад на территории страны хранилось лишь 38% золотых резервов, а к марту 2026 года этот показатель уже достиг 77%. С октября 2025 года по март 2026 года RBI репатриировал 104,2 тонны золота. За период с 2023 по 2025 годы центробанк перевез в Индию около 280 тонн золота, примерно треть которых лежали в британских хранилищах.

На данный момент страна располагает примерно 880 тоннами золота, из которых 680 тонн уже перемещены из западных юрисдикций. Оставшиеся около 200 тонн по-прежнему находятся под контролем Банка Англии и Банка международных расчетов. По объему золотовалютных резервов Индия входит в десятку крупнейших держателей золота в мире, занимая восьмое место по версии World Gold Council (первое — у США, пятое — у России).

Одним из ключевых мотивов для ускорения репатриации стала заморозка российских суверенных активов странами Запада в 2022 году. Кроме того, по словам главного экономиста Bank of Baroda Мадана Сабнависа, теперь у Индии есть альтернативные центры хранения, такие как Сингапур и Дубай, что снижает зависимость от США и Великобритании.

Репатриация также направлена на улучшение инвестиционного климата: иностранным институциональным инвесторам посылается сигнал об устойчивости экономики и наличии у монетарных властей достаточных резервов для обеспечения ликвидности. Кроме того, Дели исходит из необходимости укрепления собственной позиции на случай создания платежной единицы стран БРИКС.

