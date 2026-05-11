Эксперты предсказали значительное сокращение мировой нефтепереработки в ближайшие 10 лет

«Известия»: мировая нефтепереработка к 2035 году может сократиться на 21%

Ужесточившаяся за последние несколько десятков лет экологическая и налоговая политика, а также ожидаемое снижение спроса на нефть могут привести к значительному сокращению до 2035 года мировых нефтеперерабатывающих мощностей. Об этом, ссылаясь на исследование компании «Имплемента», сообщает газета «Известия».

Так, в мире уже сократилось около 10% нефтеперерабатывающих мощностей с объемом 9 млн баррелей в сутки. К 2035 году этот показатель может составить еще 21% (18,4 млн баррелей в сутки).

В материале говорится, что с 2015 по 2025 год больше всего закрытий пришлось на государства Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) и Китай — соответственно 30% и 19%. В Европе, в Северной Америке, на Ближнем Востоке и в других государствах сокращения составили соответственно 20%, 5 и 7% соответственно.

По мнению экспертов, до 2035 года нефтеперерабатывающие мощности в Европе будут уменьшаться на 49% (6,5 млн баррелей в сутки), в Китае и других странах АТР — на 16 и 18%, на Ближнем Востоке — на 41%, в Северной Америке — на 7%.

7 мая эксперт по нефти и газу Борис Марцинкевич заявил, что мировой нефтяной кризис бьет рекорды.

Ранее сообщалось, что в России обрушились доходы от продажи нефти и газа.