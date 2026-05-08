В России обрушились доходы от продажи нефти и газа

Минфин: нефтегазовые доходы России в 2026 году снизились на 38,3%
Объем нефтегазовых доходов России в январе-апреле 2026 года снизился на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Общий доход федерального бюджета за этот период составил 11 721 млрд рублей, это в свою очередь на 4,5% ниже уровня 2025 года.

В ведомстве пояснили, что к такой ситуации привело снижение цен на нефть. При этом отмечается положительная динамика ключевых ненефтегазовых доходов. Так, бюджет страны получил 9 423 млрд рублей, а это на 10,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

В Минфине добавили, что поступления оборотных налогов, в том числе НДС, выросли на 17,2%. В целом ненефтегазовые доходы продолжают расти, несмотря на снижение нефтегазовых поступлений.

В конце марта ведомство объявило о приостановке операций по покупке и продаже золота и иностранной валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу, а 23 апреля Минфин анонсировал их возобновление. Решение о приостановке закупок объяснили планами по изменению параметров базовой цены на нефть и укреплением финансовой системы, а возобновление операций призвано укрепить «стабильность и предсказуемость» экономической обстановки внутри страны, а также уменьшить воздействие колебаний на рынке энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему.

Ранее бюджет России получил рекордные поступления.

 
