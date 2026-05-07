Эксперт: мировой нефтяной кризис бъет рекорды

Энергетик Марцинкевич: мировой нефтяной рынок сократился на 20%
Блокада Ормузского пролива серьезно перестраивает привычный рынок нефти. Это будет рынок с дефицитом, которого не наблюдалось с 1970-х годов, заявил в эфире Tsargrad.tv эксперт по нефти и газу Борис Марцинкевич.

«То есть сейчас мы фиксируем нечто новое. Такой недостачи, как мы наблюдаем сейчас, недостачи в 20%, даже в 1973 году, во время первого нефтяного кризиса, не было. Тогда с рынка ушло 10% нефти, сейчас 20%», — отметил специалист.

Больше всех при этом страдает Европа, которая, в том числе, поплатилась за разрыв энергетических контрактов с Россией после начала СВО, добавил он.

В апреле Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) сообщила, что европейские авиакомпании могут начать отменять рейсы к концу мая из-за дефицита авиационного топлива, что уже наблюдается в некоторых регионах Азии.

Как отметил глава IATA Вилли Уолш, восстановление поставок топлива может занять несколько месяцев, даже если ситуация в Ормузском проливе стабилизируется благодаря прекращению огня между Ираном и его противниками.

Ранее аналитики предупредили о резком сокращении мировых запасов нефти.

 
