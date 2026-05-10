Назван средний размер пенсии госслужащих в России

Александр Кряжев/РИА Новости

Федеральные государственные гражданские служащие в России (работа в министерствах, ведомствах, аппаратах судов и Госдуме) получают пенсию в среднем почти 40 тыс. рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные системы Соцфонда России.

Средний размер их пенсии составляет 39 388, 98 рублей. Численность федеральных госслужащих находится на уровне 97,8 тысячи человек.

Те из них, кто продолжает работать, получают 40 338,84 рублей, неработающие — 39 272,73 рубля.​

По данным Социального фонда России, средний размер пенсии (с учетом работающих и неработающих пенсионеров) составляет около 25,2 тыс. – 25,6 тыс. рублей.

До этого профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов сообщил, что максимальный размер пенсии у блогеров, если они будут делать страховые взносы, составит свыше 43 тыс. рублей. Он рассказал, что максимальный размер взноса в 2026 году составляет 572 204 рубля. Он позволяет сформировать 1 год стажа и 8,72 индивидуального пенсионного коэффициента.

Ранее россиянам назвали зарплату для получения максимальных пенсионных баллов.

 
