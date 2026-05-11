Россиянам рассказали, как сэкономить на домашнем интернете

Чтобы сэкономить на домашнем интернете, россиянам нужно отключить ненужные услуги. Например, иногда у людей присутствует домашнее телевидение в пакете услуг интернета, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он добавил, что в то же время пакетные услуги у одного оператора помогают сэкономить в два раза.

По его словам, при этом граждане могут не пользоваться данной опцией или пользоваться только несколькими ТВ-каналами.

«Справедлива и обратная ситуация: человек оплачивает мобильную связь и мобильный интернет у одного оператора, услуги за домашний интернет у другого поставщика, а оплату ТВ — у третьего. При возможности подключить все эти услуги у одного оператора следует ее потенциально рассмотреть из-за высокой вероятности более низкой конечной суммы платежа. Все пакетные предложения зачастую получаются значительно дешевле. В каждом конкретном случае (с учетом конкретного оператора и параметров тарифа) сумма экономии получается разной. Использование пакетных предложений зачастую позволяет сэкономить до 1/3 от суммы платежа или даже в ряде случаев сократить расходы в два раза», — отметил Балынин.

Он призвал россиян также провести ревизию параметров подключенных услуг: так, чем выше указанная в условиях тарифа величина скорости, тем больше сумма ежемесячного платежа. В данном случае целесообразно изучить, насколько объективно требуется используемая в настоящее время величина скорости — возможно, вполне достаточной и комфортной будет более низкая скорость по более доступной цене, сказал эксперт.

По его словам, при смене поставщика услуг домашнего интернета часто новым клиентам могут предоставляться скидки от 50% вплоть до 100% (оказание услуг осуществляется приветственно бесплатно) на один-три месяца или скидки на 50% на период до одного года: целесообразно уточнять у нового оператора информацию о наличии такой возможности сокращения своих расходов.

Балынин заключил, что во время длительного отсутствия дома (например, при отъезде во время отпуска или командировки) целесообразно изучить параметры возможной блокировки оказания услуг домашнего интернет на это время. Экономист пояснил, что конкретные параметры и условия блокировки нужно уточнять у своего поставщика услуг домашнего интернета, так как они достаточно вариативны, но в любом случае позволяют сэкономить из-за отключения услуги.

