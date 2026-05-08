Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В российском регионе закрыли все алкомаркеты и «наливайки»

ВВ ологодской области вместо алкомаркетов откроют точки общепита
Екатерина Штукина/РИА Новости

Все алкомаркеты и «наливайки» закрыты в Вологодской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Геогрий Филимонов.

Он пояснил, что в регионе действует программа модернизации общепита под шифром «5:3:3», в рамках которой в области будут развивать точки общественного питания.

По словам губернатора, такая система подходит тем, кто готов перепрофилироваться с алкомаркетов на общественное питание.

«Льготные займы в размере до 5 млн руб. предприниматели получали под 3% годовых на 3 года, чтобы создавать новые кафе, пекарни и булочные на месте закрывающихся «наливаек»», — написал Филимонов.

Он отметил, что в 2025-м было выдано 16 таких займов, а в текущем — 11 на общую сумму 94 млн руб.

В своей публикации Филимонов назвал такие вложения необходимыми для привлечения в регион гостей и развития туризма.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий до конца текущего года освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) для части предпринимателей, работающих на упрощенной и патентной системах налогообложения.

Согласно поправкам, с 1 апреля по 31 декабря 2026 года от НДС освобождаются организации и индивидуальные предприниматели, занятые в сфере общепита и применяющие УСН или ПСН. При этом льгота распространяется на тех, кто начал платить НДС только в нынешнем году.

Ранее Рынку общепита в России предрекли перестройку в ближайшие годы.

 
Теперь вы знаете
Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!