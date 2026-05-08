В российском регионе закрыли все алкомаркеты и «наливайки»

Все алкомаркеты и «наливайки» закрыты в Вологодской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Геогрий Филимонов.

Он пояснил, что в регионе действует программа модернизации общепита под шифром «5:3:3», в рамках которой в области будут развивать точки общественного питания.

По словам губернатора, такая система подходит тем, кто готов перепрофилироваться с алкомаркетов на общественное питание.

«Льготные займы в размере до 5 млн руб. предприниматели получали под 3% годовых на 3 года, чтобы создавать новые кафе, пекарни и булочные на месте закрывающихся «наливаек»», — написал Филимонов.

Он отметил, что в 2025-м было выдано 16 таких займов, а в текущем — 11 на общую сумму 94 млн руб.

В своей публикации Филимонов назвал такие вложения необходимыми для привлечения в регион гостей и развития туризма.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий до конца текущего года освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) для части предпринимателей, работающих на упрощенной и патентной системах налогообложения.

Согласно поправкам, с 1 апреля по 31 декабря 2026 года от НДС освобождаются организации и индивидуальные предприниматели, занятые в сфере общепита и применяющие УСН или ПСН. При этом льгота распространяется на тех, кто начал платить НДС только в нынешнем году.

